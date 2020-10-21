Москва, , 15:59 — REGNUM Коронавирусная инфекция распространится среди домашних и сельскохозяйственных животных, после чего грозит стать природно-очаговой. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург 21 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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Он отметил, что новый коронавирус «липнет» к различным клеткам и тканям, а значит укоренится в животных и других живых объектах и выйдет за пределы человеческой популяции. В таком случае инфекция станет эндемичной, природно-очаговой.

«И вот это наводит не на очень радостный мысли, потому что в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало», — сказал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург предупредил, что употребление алкоголя в период вакцинации будет мешать выработке в организме антител к коронавирусу.

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