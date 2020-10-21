Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM Задержек поставок кислорода для COVID-стационаров Ростова-на-Дону не зафиксировано. Об этом донскому губернатору Василию Голубеву доложили городские власти.

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"Я уже сегодня послушал доклады и главы администрации города, и заместителя главы. Меня интересовало, был ли факт непоставки кислорода. Такого факта по докладу не было. Это означает, что руководители муниципалитета, в данном случаев Ростова-на-Дону, не должны ждать никаких звонков с объяснениями, а сами быстро включаться в работу и опровергать фейковую информацию, если она таковая», — сказал глава региона в ходе заседания регионального оперштаба 21 октября.

От подчинённых Голубев потребовал быстрой реакции на те или иные вбросы, а также предоставления журналистам «точной и правдивой информации».

ИА REGNUM сообщало, что Росздравнадзор начал проверку по факту смерти 13 пациентов COVID-госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы № 20 в Ростове-на-Дону, от недостатка кислорода. Власти это сообщение назвали фейком.

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