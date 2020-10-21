Токио, , 15:54 — REGNUM Как оказалось, в многопользовательской игре Super Mario Bros. 35 можно сыграть за Луиджи. Об этом 21 октября сообщает издание Eurogamer.

https://twitter.com/CombotronRobot/status/1318499713528733696

Для того, чтобы открыть Луиджи нужно зажимать левый бампер на джой-коне (кнопка L) во время подбора игроков. Геймплейно персонажи никак не отличаются друг от друга — только цветом одежды.

Напомним, Super Mario Bros. 35 — это игра в жанре «королевская битва», созданная на основе классической Super Mario Bros. Nintendo выпустила её в честь 35-летия оригинала.

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