Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Власти Петербурга вернули на улицы около 30 автобусных маршрутов коммерческих перевозчиков после реакции регионального управления ФАС. Об этом 21 октября сообщили в ведомстве.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее УФАС выдало предупреждение комитету по транспорту: тот запретил курсирование маршрутов ООО «5 парк» под предлогом борьбы с коронавирусом.

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Речь шла об автобусах до торговых центров «Мега» К-1, 2, 3, 4. «5 парк» также обслуживает маршруты К-36 до Сенной площади и №63 до «Купчино».

Кроме того, под запрет попали еще 25 маршрутов общественного транспорта.

«Подобные действия комитета ставят отдельных перевозчиков в неравное положение с другими перевозчиками и содержат признаки нарушения ст. 15 Закона о защите конкуренции», — подчеркнули антимонопольщики.

В итоге комтранс Петербурга отчитался, что «в настоящее время движение по муниципальным и смежным региональным маршрутам восстановлено».

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Заметим, ранее петербуржцы неоднократно жаловались, что отмена маршруток и автобусов в разгар пандемии не имеет никакого смысла и лишь вредит, так как в итоге в ограниченное число автобусов набивается слишком много людей, а на остановках образовываются толпы без какой-либо дистанции.