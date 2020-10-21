Самара, , 15:56 — REGNUM В период пандемии коронавируса нагрузка на компьютерные томографы увеличилась в 10 раз в Самарской области. Об этом 20 октября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в видеообращении, опубликованном на официальной странице министерства здравоохранения области в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

По его словам, на сегодняшний день в регионе имеется 42 компьютерных томографа. Из них 16 томографов задействованы в системе оказания помощи пациентам с коронавирусом. Они функционируют в медучреждениях, в которых оказывается помощь пациентам с COVID-19. Помимо этого, компьютерная томография проводится и в негосударственных медорганизациях (они эту работу выполняют по полису ОМС).

Бенян отметил, что совсем недавно был закуплен новейший компьютерный томограф в Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина. Сейчас специалисты устанавливают его взамен вышедшего из строя.

Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос об установке компьютерных томографов в поликлиниках. Это является новым подходом в регионе, поскольку ранее такого оборудования в поликлиниках области не было. Это позволит увеличит доступность КТ для амбулаторных пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки выявили свыше 60 тыс. случаев заражения коронавирусом