Курган, , 15:53 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 выявлено в Кургане, сообщает 21 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 76 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 21 октября выявлено 5149 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 21 октября от коронавируса излечились 4093 человека, 66 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).