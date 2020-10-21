Вашингтон, , 15:52 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 60 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 60 315 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 275 168.

Также сообщается, что за это же время в США 933 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 221 083.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 3 295 148 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 58 357 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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