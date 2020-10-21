Саутгемптон, Великобритания, , 15:49 — REGNUM Dirt 5 станет одной из игр стартовой линейки консоли PlayStation 5. Об этом 21 октября сообщает издание Eurogamer.

Таким образом, релиз Dirt 5 состоится 12 ноября 2020 года. В России игра станет доступна только 19 ноября 2020 года.

Напомним, Dirt 5 — это гоночный симулятор от британской студии Codemasters. Игра будет посвящена различным гонкам по бездорожью.

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