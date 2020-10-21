Великий Новгород, , 16:03 — REGNUM Власти Новгородской области решили не увеличивать срок осенних школьных каникул. Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

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Напомним, 19 октября в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции глава региона поручил проработать вопрос продления школьных каникул, которые должны начаться в следующий понедельник, 26 октября.

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«Министерство образования области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора проанализировали ситуацию. По данным на утро 21 октября по ОРВИ в регионе на карантин закрыт только один класс в школе Шимского района. Закрытых классов на карантин по COVID-19 — нет», — резюмировал Андрей Никитин.

Глава Новгородской области пояснил, что в начале пандемии, весной, школьники пропустили много занятий, из-за чего принято решение не продлевать осенние каникулы.

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