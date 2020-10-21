Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM Маловероятно, что в ближайшее время Екатеринбургу профинансируют строительство второй ветки метро. Об этом заявил член Совета Федерации, экс-глава города Аркадий Чернецкий на форуме 100+.

По словам Чернецкого, раньше у города была надежда, что деньги все жё удастся получить в скором времени.

«Сейчас нет оснований рассчитывать, что федеральный бюджет возьмет на себя расходы», — сказал сенатор.

К данному вопросу в городе вернутся через пару-тройку лет, добавил экс-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге понадобится 90 млрд рублей, сообщали ранее городские власти.

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