Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM В Ростовской области, по данным на утро 21 октября, осталось 800 свободных коек для пациентов с COVID-19. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

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По словам чиновника, коечный фонд COVID-госпиталей, принимающих пациентов с коронавирусом, которым требуется стационарное лечение, был расширен почти до 3 тыс. мест. В настоящее время стационары заполнены на 71,9%, то есть свободными остаются 800 мест.

При этом власти держат ситуацию на контроле. В случае нехватки коек для пациентов с COVID-19 будут задействованы дополнительные резервы.

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