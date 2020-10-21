Джакарта, , 15:37 — REGNUM В социальной службе по контролю населения, планированию семьи, расширению прав и возможностей женщин и защите детей заявили, что 9372 семьи в Индонезии имеют право на получение риса, сообщает Kompas.

«Помощь предоставляется в августе, сентябре и октябре», — отметили в социальной службе.

Ожидается, что каждая семья получит по два мешка риса весом 30 кг.

Министерство социальных дел надеется, что вся социальная помощь будет распределена до конца октября. Чтобы избежать скопления людей, распределение риса ограничили во времени.

Как сообщало ИА REGNUM, здание парламента Индонезии будет закрыто ближайшие два дня, чтобы провести дезинфекцию помещения и предотвратить распространение коронавируса.

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