Тюмень, , 15:35 — REGNUM В Тюменской области несмотря на усилия врачей за сутки скончались четыре пациента с COVID-19 — двое мужчин и двое женщин. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.

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Жертвами COVID-19 стали женщина 47 лет от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двухсторонней вирусной пневмонии. Женщина 57 лет от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний. Мужчина 49 лет скончался от острой дыхательной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии. Мужчина 42 лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 55 пациентов с COVID-19.