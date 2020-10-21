Кемерово, , 15:39 — REGNUM О своем заражении коронавирусной инфекцией сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он сообщил об этом 21 октября на своей странице в соцсети Instagram.

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Кроме того, глава региона уточнил, что тест его супруги на SARS-CoV-2 также показал положительный результат.

«Мы с супругой заболели, у Анны Евгеньевны положительный тест», — написал в своем сообщении Цивилев.

Также глава Кемеровской области отметил, что и у него, и у его супруги наблюдаются характерные для коронавируса симптомы — повышенная температура, легкий кашель, и насморк, и потому они находятся у себя дома в самоизоляции.

При этом Цивилев подчеркнул, что он продолжает работу в дистанционном режиме, так как, по словам губернатора, основной задачей правительства области в настоящее время является нормальное функционирование системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что актер Гоша Куценко, являющийся заслуженным артистом России, госпитализирован после заражения коронавирусом.