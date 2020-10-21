Стокгольм, , 15:38 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на семь человек. Такие данные 21 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 929 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 107 355 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 975 человек.

По состоянию на 20 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 35 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 655 пациентов.

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