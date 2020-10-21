Париж, 21 октября 2020, 15:32 — REGNUM В двух городах на юге Франции будет усилена охрана расположенных в них мечетях. Об этом 21 октября заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
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Он отметил, что обратился с просьбой предоставить мечетям защиту к префектам соответствующих департаментов в связи с поступающими в их адрес угрозами.
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Напомним, ранее стало известно о закрытии на полгода мечети во французской коммуне Пантен. Закрытие связано с обвинениями в том, что официальные представители религиозного учреждения опубликовали на своей странице Facebook видео, которое, предположительно, могло привести к убийству Самуэля Пати.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября молодой человек Абдулах Анзоров, исповедовавшего исламистские взгляды, убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и заявил о намерении властей республики усилить борьбу против радикальных исламистов.
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