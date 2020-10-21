Москва, , 15:30 — REGNUM Московский общественник Дмитрий Сараев через суд пытается отменить требования указа мэра столицы о предоставлении персональных данных сотрудников со стороны работодателей. Об этом он лично 21 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, соответствующий иск уже принят Московским городским судом. Сведения об этом содержатся в базе данных суда.

«Мосгорсуд зарегистрировал мой административный иск к мэру Москвы Собянину С. С. о частичной отмене положений Указа Мэра от 06 октября 2020 года N97-УМ в части, обязывающей работодателей представлять сведения о номерах автомобилей работников, номерах мобильных телефонов, картах Тройка и пр. в связи с явным нарушением положений Трудового кодекса РФ и ФЗ «О персональных данных», — рассказал Сараев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве таксомоторной компании запретили перевозить пассажиров