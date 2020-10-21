Волгоград, , 15:35 — REGNUM Максимальный перевод услуг в дистанционный формат произойдёт в Волгоградской области. На тех предприятиях, где это возможно, не менее 30% сотрудников отправят на удалённую работу, а в общественных местах усилят контроль за масочно-перчаточным режимом. Об этом заявили 21 октября в региональном оперативном штабе.

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Упреждающие шаги предпринимают для удержания под контролем «сложной санитарно-эпидемиологической ситуации». На транспорте, в торговых объектах и других общественных местах будет усилена проверка за обязательным ношением средств индивидуальной защиты лица и рук жителей всех возрастов.

До 1 ноября 2020 года на удалённый режим работы должны уйти не менее 30% сотрудников предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, где это возможно сделать. Также к этому сроку учреждениям и организациям, которые оказывают жителям коммунальные, социальные и иные виды государственных услуг, а также проводят личные приёмы граждан, необходимо максимально перевести подобную работу в дистанционный, в том числе электронный формат.

«Решения, которые мы поэтапно принимаем и реализуем, непростые, но необходимые. Дают возможность не допустить взрывного роста инфекционной заболеваемости, а также продолжать оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь по другим направлениям», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

В октябре 2020 года уровень заражения коронавирусом в Волгоградской области вырос на 38% по сравнению с августом.