Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростовской области за прошедшую неделю удалось сократить рост числа заражения среди детей. Об этом в ходе заседания регионального операштаба 21 октября сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв, передаёт ИА REGNUM.

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По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, в целом ситуация с распространением коронавируса среди детей была стабильной. Так, например, если за 41-ю неделю 2020 года коронавирусом заразились 184 школьника, то за 42-ю неделю — 155 учеников.

Всего в Ростовской области зарегистрировано более 600 случаев заражения коронавирусом среди школьников, 357 — среди сотрудников школ. Носители инфекции выявлены в 300 образовательных учреждениях.

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