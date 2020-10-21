Москва, , 15:25 — REGNUM Актер Гоша Куценко, являющийся заслуженным артистом России, госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщил агент актера.

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«Да, он (Куценко — ред.) госпитализирован», — приводит слова агента ТАСС.

При этом ранее сам актер сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что заразился коронавирусной инфекцией.

«Ковид — коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!», — написал в своем сообщении Куценко. Также он призвал всех соблюдать связанные с пандемией меры карантинной безопасности, чтобы помочь, таким образом, как себе, так и врачам.

Кроме того, актер уточнил, что в связи с госпитализацией спектакль «Love Letters» с его участием, который был назначен на 21 и 22 октября, переносится на 8 декабря.

Отметим, актер Гоша Куценко известен по фильмам «Антикиллер», «Турецкий гамбит» «Параграф 78» и др.

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