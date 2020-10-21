Москва, , 15:17 — REGNUM Применять противокоронавирусную вакцину научного центра «Вектор» нужно будет раз в три года. Об этом гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил 21 октября в интервью телеканалу «Россия 24».

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На текущий момент специалисты располагают данными, пояснил он, что вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона» можно проводить по схеме вакцинации против клещевого энцефалита.

«То есть две вакцинации, последующая ревакцинация и следующая ревакцинация только раз в три года», — сказал Максютов.

Как сообщало ИА REGNUM, Максютов также рассказал о разработке центром «Вектор» объединённой вакцины от коронавируса и гриппа.

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