Карши, Узбекистан, , 15:12 — REGNUM Работники компании ENTER Engineering в Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана устроили погром из-за заблокированного доступа в столовую, сообщили 21 октября в министерстве энергетики республики.

Инцидент произошел 21 октября в 7:30 (4:30 мск) из-за технических проблем с электронной пропускной системой столовой. Массовые недовольства рабочих привели к разгрому офисных помещений и временных сооружений.

В компании уточнили, что в 9:00 (6:00 мск) обстановка на строительной площадке стабилизировалась. В настоящее время специалисты оценивают масштаб ущерба. На место выехали представители компании и АО «Узбекэнерго».

ENTER Engineering специализируется на производстве синтетического жидкого топлива.