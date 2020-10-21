Джакарта, , 15:12 — REGNUM Здание парламента Индонезии будет закрыто ближайшие два дня, чтобы провести дезинфекцию помещения и предотвратить распространение коронавируса, сообщает Detik.

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Известно, что здание парламента Индонезии будет закрыто 22 и 23 октября 2020 года.

По данным источника, все рабочие процессы будут осуществляться из дома. Это необходимо для обеспечения полной дезинфекции всего помещения до начала второго заседания, намеченного на 9 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской компании PT Bio Farma опровергли новость о том, что китайская компания Sinovac предоставит Бразилии вакцину от COVID-19 по цене ниже, чем для Индонезии.

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