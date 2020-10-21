Волгоград, 21 октября 2020, 15:11 — REGNUM В новых условиях предстоит работать предприятиям общественного питания в Волгоградской области. Режим работы сократят до 23:00, а корпоративы и прочие подобные мероприятия — запрещены, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»
Ограничительные меры ввёл оперативный штаб. По предложению главного санитарного врача региона вводится 50%-е ограничение заполняемости предприятий общественного питания. Кафе, рестораны и прочие предприятия смогут работать до 23:00. Вводится запрет на проведение корпоративов или банкетов как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах.
Власти считают, что ситуация с распространением коронавируса в регионе контролируемая, но продолжает осложняться в условиях сезонных заболеваний.