Волгоград, , 15:11 — REGNUM В новых условиях предстоит работать предприятиям общественного питания в Волгоградской области. Режим работы сократят до 23:00, а корпоративы и прочие подобные мероприятия — запрещены, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.

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Ограничительные меры ввёл оперативный штаб. По предложению главного санитарного врача региона вводится 50%-е ограничение заполняемости предприятий общественного питания. Кафе, рестораны и прочие предприятия смогут работать до 23:00. Вводится запрет на проведение корпоративов или банкетов как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах.

«Работодателям рекомендовали не допускать проведения на своей территории корпоративных мероприятий, праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий. Максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате, перевести их в дистанционный формат», — заявили в оперативном штабе.

Власти считают, что ситуация с распространением коронавируса в регионе контролируемая, но продолжает осложняться в условиях сезонных заболеваний.