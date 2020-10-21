Подгорица, , 15:15 — REGNUM Представители Союза работодателей Черногории 21 октября обратились к национальному координационному органу страны с просьбой пересмотреть ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса, по закрытию объектов общественного питания и вместо этого принять решения, не лишающие предпринимателей доходов или принуждающие их увольнять своих работников. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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«Мы обеспокоены чрезвычайно тревожной ситуацией в черногорской экономике и сфера общественного питания является наиболее уязвимым сектором в настоящее время. В связи с этим наш союз оказывает поддержку рестораторам и полностью солидарен с их требованиями отменить решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного анализа возможных последствий для жизнеспособности бизнеса и рабочих мест», — подчеркнули в Союзе работодателей.

Представители союза также считают, что кризис в области здравоохранения и экономики должен рассматриваться в одном ключе и ни в коем случае отдельно. По их словам, эпидемиологические меры должны вводится более осмотрительно с учётом текущего состояния экономики Черногории.