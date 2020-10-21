Саранск, , 15:05 — REGNUM В настоящее время в образовательных организациях Мордовии случаев групповой заболеваемости COVID-19, ОРВИ и внебольничной пневмонией не зарегистрировано. Заболеваемость школьников не превышает сезонных показателей, сообщает региональный оперативный штаб.

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На дистанционное обучение переведены 14 классов в 10 школах республики, где учатся 279 школьников. Учреждения находятся в Саранске, Ичалковском, Ковылкинском, Краснослободском и Рузаевском районах.

Кроме того, в одной из школ Ичалковского района на неделю сдвинуты сроки осенних каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпросвещения России, всего в стране на карантин отправлены 110 из 41,3 тыс. школ, что составляет менее 1%. Решение о переводе класса или полностью школы на дистанционный режим принимается в индивидуальном порядке.