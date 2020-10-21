Москва, , 15:00 — REGNUM Защита бизнес-отраслей и трудовых коллективов важна для решения текущих задач, стоящих перед российской экономикой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей.

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«Механизмы поддержки бизнеса и трудовых коллективов мы запускали в прямом диалоге <…> в том числе и с РСПП. Это важно для решения текущих задач», — сказал Путин.

Он также призвал не забывать и о перспективном развитии.