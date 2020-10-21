Волгоград, , 15:02 — REGNUM Количество инфекционных коек доведут до девяти тысяч в Волгоградской области к концу 2020 года. В поликлиниках внедрят экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19. Об этом стало известно 21 октября на заседании регионального оперативного штаба.

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До 15 ноября областному комитету здравоохранения поручено развернуть восемь тысяч коек в инфекционных госпиталях. Все они должны быть обеспечены необходимым оборудованием, лекарствами и медперсоналом. До 1 декабря в системе здравоохранения региона должна появиться ещё тысяча мест для долечивания в структурных подразделениях инфекционных госпиталей.

К работе в амбулаторно-поликлиническом звене привлекут студентов Волгоградского государственного университета. При этом на амбулаторном этапе с целью сохранения времени выявления больных коронавирусной инфекцией из числа заболевших ОРВИ, власти предлагают внедрить экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19. Прорабатывается вопрос использования метода имунно-ферментного анализа для выявления коронавируса за счёт средств ОМС.

«Только в 2020 году мы уже приобрели и установили 15 компьютерных томографов, 20 современных рентген-аппаратов, 25 УЗИ-аппаратов, 339 аппаратов ИВЛ, а также осуществили подготовку специалистов для работы на сложном современном оборудовании. Таким образом, сегодня в Волгоградской области уже 46 компьютерных томографов работают в круглосуточном режиме, с предельной нагрузкой, проводя в день 120−180 исследований на каждый, при плановой мощности в 21 исследование в смену», — отметил на заседании губернатор Андрей Бочаров.

В Волгоградской области пациентов с коронавирусом принимают в 33 госпиталях, общее количество коек уже в четыре раза превышает норматив, определённой для региона Минздравом России.