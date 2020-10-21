Волгоград, 21 октября 2020, 15:02 — REGNUM Количество инфекционных коек доведут до девяти тысяч в Волгоградской области к концу 2020 года. В поликлиниках внедрят экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19. Об этом стало известно 21 октября на заседании регионального оперативного штаба.
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До 15 ноября областному комитету здравоохранения поручено развернуть восемь тысяч коек в инфекционных госпиталях. Все они должны быть обеспечены необходимым оборудованием, лекарствами и медперсоналом. До 1 декабря в системе здравоохранения региона должна появиться ещё тысяча мест для долечивания в структурных подразделениях инфекционных госпиталей.
К работе в амбулаторно-поликлиническом звене привлекут студентов Волгоградского государственного университета. При этом на амбулаторном этапе с целью сохранения времени выявления больных коронавирусной инфекцией из числа заболевших ОРВИ, власти предлагают внедрить экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19. Прорабатывается вопрос использования метода имунно-ферментного анализа для выявления коронавируса за счёт средств ОМС.
В Волгоградской области пациентов с коронавирусом принимают в 33 госпиталях, общее количество коек уже в четыре раза превышает норматив, определённой для региона Минздравом России.