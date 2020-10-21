Саранск, , 14:56 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 21 октября выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 66 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7596 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 59 человек, всего с начала пандемии выздоровел 6290 жителей Мордовии. 47 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев не было, днем ранее также летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1259 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 20 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1420 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1009 человек.