Уфа, , 14:57 — REGNUM 69 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было зарегистрировано 9946 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8895 человек, включая 140 человек в минувшие сутки. В больницах проходят лечение 155 пациентов. При этом семь человек находятся в тяжелом состоянии, а два пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 848 человек лечатся дома.

Сообщается, что в регионе за минувшие 24 часа выявлен 181 случай внебольничной пневмонии, а 132 человека выписаны.

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