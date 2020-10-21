Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Мать рэпера Энди Картрайта, убитого в июле 2020 года, Валентина Юшко обратилась в органы опеки с прошением передать ей внука, сообщает 21 октября ТАСС со ссылкой на адвоката Антона Кобита.

По его словам, женщина подала обращение в органы опеки и детскому омбудсмену в Санкт-Петербурге. Аналогичное обращение подано и на Украине. Юшко приехала в Россию с Украины 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля расчлененное тело рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Обвинение в убийстве предъявлено вдове рэпера Марине Кохал.