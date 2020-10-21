Варшава, , 14:53 — REGNUM Издательство PlayWay анонсировало новую стратегическую игру под названием Roman Empire Wars. Об этом 21 октября сообщает портал Shazoo.

В Roman Empire Wars игрокам предстоит возглавить Римскую империю и победить многочисленных противников. Разработчики пока не выпустили трейлер будущего проекта.

Дата релиза игры также не называется. Известно лишь, что она точно выйдет на PC в сервисе Steam.

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