Зугдиди, , 15:06 — REGNUM Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава предложил себя вместо заложников, которых неизвестные 21 октября захватили в филиале Банка Грузии, расположенного в Зугдиди, административном центре края Самегрело-Верхняя Сванетия. Политик обратился к злоумышленникам через телеканал Formula News.

«Насколько я знаю, осталось три заложника. Полиция знает, что я готов заменить тех людей. Если похитители слышат, то пусть возьмут кандидата в депутаты парламента», — сказал Угулава.

Ранее сообщалось, что неизвестные захватили здание банка, в котором находилось около 30 человек. Часть из них были выпущены, а часть смогли покинуть здание самостоятельно.

Точных данных о количестве заложников и злоумышленников нет. Сообщается, что захватившие банк вооружены автоматами и гранатами. На место происшествия прибыл спецназ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии неизвестные захватили заложников в банке