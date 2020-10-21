Ставрополь, , 15:10 — REGNUM Ускорение реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья позволит обеспечить на Ставрополье новыми квартирами дополнительно почти 270 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе главы региона по итогам рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с представителями Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Темой обсуждения стала реализация на Ставрополье указанной программы, которая рассчитана на 2019−2025 годы. Ее результатом должно стать переселение 2,4 тыс. человек из 91 многоквартирного дома общей площадью свыше 35,7 тыс. кв. метров.

В прошлом году в крае расселили 17 аварийных домов, новое жилье получили 54 человека. В текущем году планируется переселить 225 человек в трех городах края: Ставрополе, Ессентуках и Георгиевске.

Участники встречи также обсудили задачи в связи с планируемым на федеральном уровне ускорением выполнения программы. Предполагается, что часть ее финансирования будет перенесена на более ранние сроки реализации. Ожидается, что на Ставрополье это позволит в 2020—2022 годах дополнительно расселить 269 человек из аварийного жилья общей площадью более 4 тыс. кв. метров.

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