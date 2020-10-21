Новато, США, , 14:50 — REGNUM Разработчики NBA 2K21 пообещали убрать из проекта рекламу, которую нельзя пропустить. Об этом сообщалось 20 октября на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/NBA2K/status/1318618431848026112

Авторы игры заявили, что они не планировали создавать такую функцию. В ближайших эпизодах они избавятся от «ошибки» и отключат непропускаемую рекламу.

Напомним, NBA 2K21 — это симулятор баскетбола, разработанный студией Visual Concepts. Его релиз состоялся в сентябре 2020 года.

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