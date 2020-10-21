Киншаса, , 14:50 — REGNUM Учителя из двух профсоюзов работников сферы образования ДР Конго объявили забастовку, передает RFI Kiswahili.

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Члены профсоюзов Союз учителей Конго (SYECO) и Национальный союз католических учителей (SYNECAT) требуют увеличения заработной платы. Они также выразили недовольство в связи с наличием огромного числа учителей, которые числятся в списках на получение зарплат, однако фактически не работают по профессии.

Кроме того, учителя обеспокоены началом учебного года во время пандемии коронавируса. Они подчеркнули, что к настоящему времени школы страны не готовы безопасно организовать учебный процесс.

Напомним, что ранее на прошлой неделе ряд профсоюзов учителей ДР Конго призвал перенести начало учебного года на 26 октября, что было отклонено в министерстве образования.

По информации репортеров, несколькими годами ранее десятки тысяч учителей, преподававших в государственных школах, не были официально зарегистрированы и не получали зарплаты. Однако теперь правительство страны обязалось выплатить 58 000 учителей удержанную заработную плату, что является условием получения кредита от Всемирного банка в размере 200 миллионов долларов США в конце 2020 года.

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