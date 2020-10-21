Йошкар-Ола, , 14:47 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 октября выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 54 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5631 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4647 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 45 человек. 61 человек скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли двое жителей республики. Накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 923 человека.

По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 268 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 887 человек, из них у 882 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 октября выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1840 случаях заражения SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 187 698 случаев.

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