Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM В Петербурге девушка попала под административную ответственность за участие в уличной акции в поддержку требований белорусской оппозиции. В суде защита настаивала на конституционном характере данной акции и просила прекратить производство по делу, однако Дзержинский районный суд Петербурга это не впечатлило, и девушке был назначен денежный штраф.

Согласно материалам административного дела, 26 августа на набережной канала Грибоедова Александра Шашок в составе группы из не менее чем троих человек держала в руках баннер в виде белорусского флага с надписью красного цвета «Жыве Беларусь», а также файер с дымом белого цвета, таким образом она участвовала в проведении публичного мероприятия в форме пикетирования.

Отметим, что в Петербурге в это время действовал и продолжает действовать до сих пор запрет на проведение массовых акций в связи с эпидемической ситуацией.

Сама Шашок пояснила суду, что просто шла по Невскому проспекту, где встретила нескольких знакомых, которые предложили ей поучаствовать в акции в поддержку народа Белоруссии, и она согласилась. Акция проводилась с целью сделать снимки и выложить их в Telegram-канале, тем самым выразить свою поддержку народу Белоруссии, который подвергается репрессиям, заявила девушка.

Шашок, по ее словам, была задержана полицейскими 7 сентября, когда направлялась в детский сад за ребёнком на Васильевском острове. Ее привезли в отдел полиции и составили протокол.

«Не оспаривая фактические обстоятельства, вину в совершении административного правонарушения Шашок не признала, поскольку ею не были нарушены положения закона, при этом пояснила, что с законодательством, регламентирующим порядок проведения публичных мероприятий, она не знакома», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Защитник девушки просил суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Он считает, что в ходе проведения мероприятия были соблюдены, в том числе, нормы санитарного законодательства, участники находились на расстоянии более полутора метров друг от друга, а также от прохожих, не создавая никому препятствий.

Тем не менее, суд назначил Александре Шашок наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.