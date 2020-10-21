Пекин, , 14:45 — REGNUM В популярной ролевой игре Genshin Impact появилась новая героиня по имени Кли. Об этом сообщалось 20 октября на официальном YouTube-канале проекта.

Кли — это «Рыцарь Искорка», использующая в бою различные огненные атаки. Разработчики проекта также выпустила специальный трейлер с демонстрацией её способностей.

Напомним, Genshin Impact — это условно-бесплатная ролевая игра с элементами экшена. Она доступна на PC, PS4, Android и iOS.

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