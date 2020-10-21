Уфа, , 16:10 — REGNUM Жителей Башкирии оповещают о необходимости соблюдения карантинных ограничений по громкоговорителям. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайной ситуации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, каждый день утром, днем и вечером спасатели, используя сигнальные громкоговорящие устройстве спецавтомобилей, информируют жителей о необходимости соблюдения масочного режима и рекомендуемой дистанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии рекомендовали соблюдать режим самоизоляции пожилым людям старше 65 лет, беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, за исключением случаев покупки лекарств, продуктов питания, а также обращений в салоны связи, поездок в сады и посещения кладбищ.

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