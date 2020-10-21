Москва, , 14:51 — REGNUM Москва признана одним из пяти мировых мегаполисов, наиболее удобных для пешеходов. Об этом сообщает 21 октября «ЕвроПульс» со ссылкой на исследование американского Института политики в области транспорта и развития.

Российская столица заняла пятую строчку, лидирует в рейтинге Лондон. Далее идут Париж, колумбийская Богота и Гонконг.

Американские города заняли в списке незавидные позиции из-за низкого развития пешеходной инфраструктуры. Жители США передвигаются в основном на автомобилях.

Мегаполисы оценивали по разным критериям. Так, Гонконг занял первое место по доле горожан, которые живут в пределах 100 метров от мест без автомобильного движения, то есть скверов, парков и пешеходных улиц. Далее идут Москва, Париж, Богота и Лондон.

Столица Франции лидирует по доле горожан, которые живут в пределах одного километра от больниц и школ. В первую пятёрку также вошли Лима (Перу), Лондон, Сантьяго (Чили) и Богота.

По средней площади жилого квартала первое место занял город Хартум в Судане. В числе лидеров также Богота, Лима, Карачи (Пакистан) и Токио. Чем меньше квартал, пояснили авторы исследования, тем проще пешеходу идти, так как ему не приходится обходить массивы зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла второе место среди российских городов, посетить которые жители России хотели бы осенью.

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