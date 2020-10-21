Волгоград, , 14:45 — REGNUM Режим безопасного поведения для жителей в возрасте 65 лет и старше продлевается в Волгоградской области. Пожилых граждан также обеспечат бесплатной диагностикой для выявления коронавируса и пневмоний. Такое решение 21 октября принял оперативный штаб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Пожилым жителям рекомендовано выходить за покупками продуктов и товаров первой необходимости только в случае крайней необходимости и в будние дни с 09:00 до 12:00. Именно в этот период торговым организациям рекомендовано продумать и реализовать систему скидок для пенсионеров. Координировать этот этап будет комитет промышленности, торговли и ТЭК региона.

Граждан в возрасте 65 лет и старше необходимо обеспечить бесплатной диагностикой для выявления коронавирусной инфекции и пневмоний. При этом, если пенсионер заболеет в период прогнозного подъёма заболеваемости с 26 октября по 30 ноября 2020 года, в амбулаторных условиях их обеспечат бесплатным медикаментозным лечением, согласно методическим указаниям Минздрава России.

Дополнительные меры начнут действовать с 23 октября.