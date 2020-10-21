Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 октября выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1840 случаях заражения SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 187 698 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 332 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 184, в Оренбургской области — 168, в Пензенской области — 166, в Саратовской области — 165, в Самарской области — 143, в Пермском крае — 132, в Кировской области — 127, в Удмуртии — 116, в Башкирии — 69, в Мордовии — 65, в Марий Эл — 55, в Чувашии — 47, в Татарии — 44.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 37 760 случаев, в Ульяновской области — 18 811, в Саратовской области — 18 591, в Оренбургской области — 15 825, в Самарской области — 14 419, в Пензенской области — 13 555, в Пермском крае — 11 994, в Кировской области — 10 467, в Башкирии — 9942, в Чувашии — 9332, в Татарии — 7943, в Удмуртии — 7643, в Мордовии — 7596, в Марий Эл — 5631.

Полностью выздоровели 148 678 жителей округа, за последние сутки выписаны 1549 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2550 человек, за минувшие сутки скончались 39 жителей Поволжья, накануне сообщалось также о 34 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 36 470 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в России подтверждено 1 447 335 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 700 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 096 560 жителей России, за сутки выписаны 10 952 человека. 24 952 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 317 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 325 823 человека, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 4431 человека.