Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Издательство tinyBuildGAMES анонсировало многопользовательскую игру-головоломку Hello Engineer. Дебютный трейлер проекта был опубликован 20 октября на YouTube-канале компании.

В Hello Engineer геймерам предстоит сообща строить различные причудливые механизмы в заброшенном парке развлечений. Противостоять в этом деле им будет злой сосед из игры Hello Neighbour.

Релиз Hello Engineer ожидается в 2021 году. Уже 25 октября 2020 года разработчики выпустят первый геймплейный трейлер.

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