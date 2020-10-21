Сухум, , 14:44 — REGNUM Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Черноморского флота Вооруженных сил России прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с распространением коронавируса в республике. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

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Сообщается, что российские военнослужащие прибыли в Сухум и начали проводить дезинфекцию зданий, относящихся к объектам социальной инфраструктуры.

«В первый день силами военнослужащих сводного отряда РХБ защиты ЧФ планируется обработать более 50 тыс. квадратных метров различных поверхностей», — говорится в сообщении ЮВО.

По данным пресс-службы, отряд РХБЗ выехал в Абхазию из Крыма 17 октября. Колонна преодолела расстояние более 800 километров.

Стоит отметить, что в Сухуме с 20 октября начал принимать пациентов с COVID-19 мобильный госпиталь, который прибыл в Абхазию из Ставрополя. Вместе с ним на помощь местным врачам прибыли российские военные медики.

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