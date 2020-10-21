Сеул, , 14:37 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели людей после вакцинации от гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По состоянию на 14:00 21 октября в стране скончались девять человек.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 октября в городе Тэгу скончался мужчина в возрасте старше 70 лет, 20 октября — житель острова Чеджу в возрасте старше 60 лет, по одному жителю Кванмёна и Кояна провинции Кёнгидо, а также житель города Тэджон, 16 октября — 17-летний житель города Инчхон.

Взаимосвязь между вакцинацией и смертью пока не установлена. По данным сотрудников здравоохранения, в стране зафиксировали 431 побочный случай после вакцинации.

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