Челябинск, , 14:29 — REGNUM Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту продажи мест в поликлиниках и на компьютерную томографию. Поводом стали публикации в СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

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В ходе проверки предстоит оценить организацию приёма населения в медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, журналисты обнаружили такие факты в Магнитогорске. Объявление о продаже очереди было опубликовано на одном из сайтов объявлений.

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