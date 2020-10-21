Элиста, , 14:29 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики 21 октября.

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С начала пандемии в Калмыкии скончались 90 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Лечение в COVID-стационарах получают 792 пациента. 21 человек находится в тяжёлом состоянии.

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