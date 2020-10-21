Красноярск, , 14:27 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра тарифной политики Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») по материалам, поступившим из краевой прокуратуры.

По предварительной версии следствия, с ноября по декабрь 2018 года на основании распоряжения указанного чиновника в тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) были незаконно включены расходы регионального оператора в сумме свыше 43 млн рублей. В связи с этим граждане и юрлица понесли необоснованные расходы на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Расследование продолжается, следствие занимается сбором доказательств по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Саяногорска (Хакасия) ночью 21 октября принесли пакеты с мусором к зданию мэрии. Так они попытались привлечь внимание властей к мусорному коллапсу в городе.

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