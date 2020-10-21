Элиста, , 14:25 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 94 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 40 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает минздрав республики 21 октября.

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В настоящее время лечение в COVID-стационарах получают 792 жителя Калмыкии. Из них 21 находится в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 3 тыс. 974 человека.

Всего в республике зарегистрировано 8 тыс. 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 4 тыс. 934 пациента.

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